Mandi News: वैदनी नाले में आया उफान, मंडी-पठानकोट हाईवे पर भर गया पानी

गलू में मूसलाधार बारिश से बढ़ा नाले का जलस्तरसंवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। मंडी-पठानकोट हाईवे से सटे वैदनी नाले में शनिवार देर रात अचानक उफान आने से पातकू और डोहग गांवों में दहशत फैल गई। मूसलाधार बारिश के बीच नाले का तेज बहाव देखकर ग्रामीण रातभर जागकर स्थिति पर नजर बनाए रहे। नाले पर बने पुल से गुजरने वाले वाहन चालकों में भी खौफ रहा और कुछ समय के लिए हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई।जोगिंद्रनगर शहर से करीब चार किलोमीटर दूर तेज बारिश के कारण हाईवे पर पानी भर गया, जिससे सड़क तालाब में तब्दील हो गई। वहीं, करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में नाले के किनारे बसे गांवों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार नाले से करीब चार किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित गलू गांव में शनिवार रात मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद वैदनी नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वाहन चालक सुमित, मनीष और कमल ने बताया कि रात करीब दस बजे तक पुल पार करते समय तेज बहाव के कारण डर बना रहा। होटल कारोबारी डॉ. अनिल ने बताया कि नाले में उफान आने से पातकू और डोहग में लोगों में चिंता बढ़ गई थी। हालांकि, किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। एसडीएम जोगिंद्रनगर मनीष चौधरी ने बताया कि बारिश से क्षेत्र में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। संबंधित विभागों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून को देखते हुए राजस्व विभाग की टीमें 24 घंटे मुस्तैद हैं।