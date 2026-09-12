Mandi News: डकबगड़ा में भूस्खलन से गिरा पेड़, एक घंटा मंडी पठानकोट हाईवे बंद

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संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। डकबगड़ा में भूस्खलन के कारण अचानक पेड़ गिरने से मंडी-पठानकोट हाईवे पर करीब एक घंटे तक वाहनों की रफ्तार थमी रही। शनिवार सुबह करीब छह बजे हाईवे बाधित होने से फल, सब्जी और अन्य जरूरी सामान से लदे वाहनों को गंतव्य तक पहुंचने में चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवहन निगम की बसों की आवाजाही भी प्रभावित रही। राहत की बात यह रही कि पेड़ गिरने के दौरान कोई भी वाहन इसकी चपेट में नहीं आया।शनिवार सुबह जब लोग हाईवे पर सैर कर रहे थे, तभी अचानक पेड़ गिर पड़े। हाईवे बाधित होने के बाद छोटे वाहनों को लोअर चौंतड़ा, सैंथल और ढेलू-डोहग सड़क से भेजा गया, जबकि बड़े और भारी वाहनों को भूस्खलन संभावित क्षेत्र से कुछ दूरी पर ही रोकना पड़ा। एसडीएम मनीश चौधरी ने बताया कि हाईवे बाधित होने की सूचना मिलते ही एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और सड़क से पेड़ हटाकर यातायात को तुरंत सुचारु करवा दिया। शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर हुई इस घटना में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है।बॉक्सभूस्खलन संभावित क्षेत्र में सतर्कता जरूरीमंडी-पठानकोट हाईवे पर डकबगड़ा के समीप शनिवार सुबह गिरे पेड़ को एनएचएआई की टीम ने तुरंत हटाकर यातायात बहाल करवा दिया। भूस्खलन संभावित क्षेत्र में अभी भी पेड़ गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में वाहन चालकों को इस मार्ग पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। -अंकित, साइट इंजीनियर, मंडी-पठानकोट हाईवे