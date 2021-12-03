Mandi News: बारिश से बालीचौकी-सुधराणी-थाची सहित कई सड़कें बंद रहीं

संवाद न्यूज एजेंसीबालीचौकी (मंडी)। उपमंडल में शनिवार तड़के हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच हुई भारी बारिश के कारण क्षेत्र के नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कई स्थानों पर भूस्खलन होने से प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गईं। अचानक हुई इस मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को रोजमर्रा की दिनचर्या में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बालीचौकी-सुधराणी-थाची सड़क कई स्थानों पर बंद हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सुधराणी-थाटा सड़क, बालीचौकी-कांढा सड़क और बालीचौकी-शेगली मार्ग भी पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। सड़कें बंद होने के कारण सुबह दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, दुकानदारों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।बालीचौकी-कांढा सड़क पर फंसे कुछ स्थानीय लोगों ने खुद फावड़े उठाकर रास्ता साफ किया। उन्होंने अपनी स्कूटी और बाइक निकालने लायक रास्ता बनाया और गंतव्य तक पहुंचे। वहीं, लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीनें मौके पर भेजकर सड़कों को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि अधिकांश सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। वहीं, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण विनियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभाग को सड़कों को जल्द से जल्द खुलवाने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।