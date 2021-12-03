Mandi News: ज्ञान पोस्ट की बुकिंग को लेकर विवाद, विक्रेताओं में रोष

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। मंडी मुख्य डाकघर में ज्ञान पोस्ट योजना के तहत पत्रिकाओं और ज्ञानवर्धक सामग्री की बुकिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय विक्रेताओं का आरोप है कि डाक विभाग के कर्मचारी इस रियायती सेवा के तहत सामग्री बुक करने से इन्कार कर रहे हैं।नरेंद्र बुक डिपो के संचालक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्ञान पोस्ट के तहत 5 किलोग्राम से कम वजन के एक तरफ से खुले पैकेट में मैगजीन और अध्ययन सामग्री कम दरों पर भेजी जा सकती है। दिल्ली से ज्ञान पोस्ट के जरिये मंडी पहुंची सामग्री को विभिन्न महाविद्यालयों में भेजने के लिए जब मंडी डाकघर से बुकिंग कराई गई तो कर्मचारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि सामग्री रजिस्टर्ड पार्सल के रूप में ही भेजी जाएगी, जिसका खर्च ज्ञान पोस्ट से करीब दोगुना है। शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।मामला ध्यान में आया है। ज्ञान पोस्ट के तहत व्यावसायिक सामग्री भेजने की अनुमति नहीं है। इस सेवा में कौन-कौन सी सामग्री भेजी जा सकती है, इसकी स्पष्ट सूची जल्द जारी की जाएगी। -संजय कुमार, मुख्य डाक अधीक्षक, मंडी