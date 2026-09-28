Mandi News: डयोड टनल-9 में रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार कार, चार घायल

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पंडोह (मंडी)। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर डयोड टनल नंबर-9 में रविवार रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।पुलिस के अनुसार, शनिवार रात करीब 2:05 बजे एनएचएआई कंट्रोल रूम थलौट से पुलिस चौकी पंडोह को टनल में सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक अशोक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां सफेद रंग की कार क्षतिग्रस्त हालत में मिली।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तेज रफ्तार के कारण कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार टनल की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में चालक दीपक शर्मा (40) निवासी घुघर पालमपुर कांगड़ा के अलावा मोहन सिंह, सनी और संजय शर्मा निवासी कांगड़ा घायल हुए हैं।पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान और उपचार संबंधी जानकारी जुटाई। प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर चालक दीपक शर्मा के खिलाफ थाना सदर मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। एसपी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि की है।बॉक्सडयोड टनल में दो बाइक दुर्घटनाग्रस्तडयोड स्थित टनल में रविवार को दो बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। हादसे में दोनों बाइक चालक घायल हुए हैं। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। दोनों चालक राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं।हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने हादसे से संबंधित जानकारी जुटाई। दोनों दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जा रही है।