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Mandi News: छह लाख खर्च के बाद भी लघु सचिवालय सरकाघाट की लिफ्ट बंद

Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
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Sarkaghat Mini-Secretariat lift remains non-functional despite an expenditure of 6 lakh.
बुजुर्गों-दिव्यांगों को चढ़नी पड़ रहीं सीढ़ियां
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उपायुक्त को ज्ञापन भेज समस्या के समाधान की मांग

संवाद न्यूज एजेंसी
सरकाघाट (मंडी)। लघु सचिवालय सरकाघाट की लिफ्ट पर मरम्मत के नाम पर करीब छह लाख रुपये खर्च किए जाने के बावजूद यह अब तक सुचारु नहीं हो पाई है। इसके चलते बुजुर्गों, दिव्यांगों और कर्मचारियों को कार्यालयों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं हिमाचल दिव्यांग कल्याण समिति के प्रदेश महासचिव रमेश चंद भारद्वाज ने उपायुक्त मंडी को उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सरकाघाट के माध्यम से ज्ञापन भेजा है।
ज्ञापन में कहा गया है कि लिफ्ट की हाल ही में मरम्मत करवाई गई थी, जिस पर सरकार के करीब छह लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसके बावजूद लिफ्ट सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है। इससे लघु सचिवालय में विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को भी रोजाना सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
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रमेश चंद भारद्वाज ने मांग की है कि लिफ्ट को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक लिफ्ट ठीक नहीं होती, तब तक पब्लिक डीलिंग असिस्टेंट के कार्यालय को प्रथम तल से नीचे स्थानांतरित किया जाए, ताकि लोगों को सीढ़ियां चढ़ने की परेशानी न हो। ज्ञापन में उन्होंने सरकाघाट बस स्टैंड पर सफाई कर्मचारियों के लिए रेन शेल्टर और स्टोर रूम बनाने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि धूप और बारिश से बचाव के लिए सफाई कर्मचारियों को उचित स्थान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इससे विशेष रूप से महिला सफाई कर्मचारियों को बैठने और आवश्यक सामान रखने की सुविधा मिल सकेगी।
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