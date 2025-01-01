Mandi News: मूसलाधार बारिश से सड़क जलमग्न, मंदिर में जल भराव

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रविवार देर शाम और सोमवार को दोपहर बाद शुरू हुई बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए। गुगली ब्रिज, पठानकोट चौक पर बारिश का पानी बहने लगा तो राहगीरों को सड़क पर गुजरना मुश्किल हो गया। रेलवे स्टेशन चौक पर लगातार जल भराव की स्थिति हो गई। मच्छयाल, रणा और बिनवा खड्ड के भी उफान में आने से जलशक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजनाओं पर खतरा पैदा हुआ। पंप हाउस तक भी बारिश का पानी पहुंच गया।लोक निर्माण विभाग की तीन सड़कें बाधित होने से विभाग को 35 लाख रुपये की और क्षति उठानी पड़ी है। मानसून सीजन में 31 अगस्त तक सब डिविजन पधर, जोगिंद्रनगर और बैजनाथ को 40 करोड़ से अधिक की क्षति पहुंची है।जोगिंद्रनगर में बीते दो दिनों से जारी बारिश से किसी बड़े नुकसान की सूचना प्रशासन को नहीं मिली है। राजस्व विभाग की टीमों के अलावा पुलिस और दमकल विभाग भी हर अलर्ट पर नजर बनाए हुए हैं।-मनीश चौधरी, एसडीएम जोगिंद्रनगर