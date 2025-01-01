फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Roads inundated and temple waterlogged due to torrential rain.

Mandi News: मूसलाधार बारिश से सड़क जलमग्न, मंदिर में जल भराव

Tue, 01 Sep 2026 12:02 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Roads inundated and temple waterlogged due to torrential rain.
जोगिंद्रनगर क्षेत्र के ढेलू के समीप हनुमान मंदिर में बाढ़ की तरह बहता वर्षा का पानी । संवाद
जोगिंद्रनगर (मंडी)। मानसून सीजन में मूसलाधार बारिश से हो रहे नुकसान के बीच अब जोगिंद्रनगर के प्राचीन मंदिर भी खतरे की जद में आ गए हैं। मंडी-पठानकोट सड़क से सटे ढेलू के समीप प्राचीन मंदिर हनुमान और शहर के सनातन धर्मसभा मंदिर में बारिश का पानी घुसने से श्रद्धालुओं में खलबली मच गई।
विज्ञापन

रविवार देर शाम और सोमवार को दोपहर बाद शुरू हुई बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए। गुगली ब्रिज, पठानकोट चौक पर बारिश का पानी बहने लगा तो राहगीरों को सड़क पर गुजरना मुश्किल हो गया। रेलवे स्टेशन चौक पर लगातार जल भराव की स्थिति हो गई। मच्छयाल, रणा और बिनवा खड्ड के भी उफान में आने से जलशक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजनाओं पर खतरा पैदा हुआ। पंप हाउस तक भी बारिश का पानी पहुंच गया।
विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग की तीन सड़कें बाधित होने से विभाग को 35 लाख रुपये की और क्षति उठानी पड़ी है। मानसून सीजन में 31 अगस्त तक सब डिविजन पधर, जोगिंद्रनगर और बैजनाथ को 40 करोड़ से अधिक की क्षति पहुंची है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जोगिंद्रनगर में बीते दो दिनों से जारी बारिश से किसी बड़े नुकसान की सूचना प्रशासन को नहीं मिली है। राजस्व विभाग की टीमों के अलावा पुलिस और दमकल विभाग भी हर अलर्ट पर नजर बनाए हुए हैं।
-मनीश चौधरी, एसडीएम जोगिंद्रनगर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed