Mandi News: रोहड़ू जाणा मेरी आमिये...गीत पर झूमे दर्शक

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संध्या का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी पवन शर्मा ने मुख्यातिथि दीप प्रज्वलित कर किया। पंचायत प्रधान गायत्री देवी और उपप्रधान धीरज शर्मा की ओर से उन्हें शाॅल व टोपी देकर सम्मानित किया। लोक संपर्क विभाग तथा स्थानीय कलाकारों ने भी बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया।सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण शिमला से आए स्टार कलाकार ऋषभ सलोतरा रहे। मंच पर आते ही उन्होंने जुगनी, दिल पे जख्म खाते हैं, सावन में लग गई आग और मुझसे शादी करोगी जैसे लोकप्रिय गीतों से माहौल को संगीतमय बना दिया। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी गीत रोहड़ू जाणा मेरी आमिये, और तारे गिन-गिन याद च तेरी प्रस्तुत कर हिमाचली रंग बिखेरा।आजा नचले आजा नचले और कजरा मोहब्बत वाला जैसे गीतों पर पंडाल में बैठे दर्शक भी अपने स्थानों पर थिरकते नजर आए। देर रात 10 बजे तक चले कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब वाहवाही लूटी।इससे पहले संध्या की शुरुआत में दुर्गा दास सुंदरनगर, सूरज म्यूजिकल ग्रुप करसोग, जगदीश चंद दाड़ी, चांदनी भगयार और मोक्षिता राणा राकनी ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा। इसके बाद जंजैहली से सेमी स्टार कलाकार खुशवंत ने मंच संभाला। उन्होंने पहाड़ी और पंजाबी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर पंडाल में मौजूद दर्शकों को खूब नचाया। उनके मुगदी जोगे न रहेओ कानों, म्हारे लाणा दिलडू हो, रामदसिये, तारा लड़िये और मेरी बालमा जैसे गीतों पर दर्शक जमकर झूमे।