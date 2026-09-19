एएमआरयू मंडी: पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की मेरिट जारी, मुस्कान व अभिलाषा ने किया टॉप

दूसरे राउंड में 108 सीटों पर दाखिले का मौका

वहीं पैरा मेडिकल और बी फार्मेसी आयुर्वेद में दाखिले का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग में सीटें उपलब्ध हैं। अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) हिमाचल प्रदेश ने दूसरे राउंड का प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी किया है। आठ जोगिंद्रनगर स्थित कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक पाठ्यक्रमों में कुल 108 सीटें खाली हैं। फार्मास्युटिकल साइंसेज में बी फार्मेसी (आयुर्वेद) की 10 सीटें रिक्त हैं। वहीं, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की 10, एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी की 19 और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की 15 सीटें खाली हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की 17, एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी की 15, डायलिसिस थैरेपी टेक्नोलॉजी की तीन और मेडिकल लैबोरेटरी साइंस की 19 सीटें रिक्त हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश कुमार भवानी ने अभ्यर्थियों को खास तौर पर सलाह दी है कि वे केवल अभी दिखाई जा रही सीटों को देखकर विकल्प न भरें। दूसरे राउंड में कुछ सीटें अभ्यर्थियों के अपग्रेडेशन या सीट छोड़ने से भी उपलब्ध हो सकती हैं। इसलिए पसंद और प्राथमिकता के आधार पर विकल्प भरना उचित रहेगा।