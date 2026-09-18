मंडी: दिवंगत सिया के परिवार को 10 लाख की मदद, छोटी बहनों की पढ़ाई भी होगी निशुल्क, आर्थिक सहायता मंजूर
दिवंगत सिया गुलेरिया के परिवार के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजे के तौर पर और पांच लाख रुपये मकान निर्माण के लिए दिए जाएंगे।
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बेटी को खोने के बाद मुश्किल दौर से गुजर रहे नैन गांव के गुलेरिया परिवार को अब सरकार का सहारा मिला है। दिवंगत सिया गुलेरिया के परिवार के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजे के तौर पर और पांच लाख रुपये मकान निर्माण के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा सिया की दो छोटी बहनों की पढ़ाई भी निशुल्क होगी। परिवार की आर्थिक सहायता और मुआवजा जारी करने की मांग को लेकर सरकाघाट के पवन ठाकुर ने मुख्यमंत्री के समक्ष मामला उठाया था। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बीते वीरवार को उपायुक्त मंडी को पत्र जारी कर स्वीकृत सहायता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पवन ठाकुर ने सहायता मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और दिवंगत सिया गुलेरिया को श्रद्धांजलि दी।
सिया हत्याकांड में 43 में से 33 गवाहों की गवाही पूरी
बहुचर्चित सिया हत्याकांड के ट्रायल में गवाही की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय सरकाघाट में चल रही सुनवाई के दौरान अब तक कुल 43 में से 33 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब मामले में केवल 10 गवाहों की गवाही बाकी है। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाहों से जिरह भी की जा रही है। बता दें कि मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 200 से अधिक पन्नों का चालान अदालत में पेश किया था।