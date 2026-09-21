हिमाचल: 35 साल बाद परिवार से मिलीं ओडिशा की प्रमिला, एक टैटू ने खोल दिया अपनों तक पहुंचने का रास्ता

कहते हैं, कुछ रिश्ते वक्त की मार से टूटते नहीं, बस कहीं दूर छूट जाते हैं। फिर कभी कोई छोटी-सी निशानी, कोई अधूरी याद या किसी नाम का एक टुकड़ा उन रिश्तों तक पहुंचने का रास्ता खोल देता है। ओडिशा की प्रमिला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।

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करीब 35 साल तक परिवार से दूर रहने के बाद रविवार को वह पल आया, जिसका शायद प्रमिला और उनके परिवार दोनों को ही वर्षों से इंतजार था। एक वीडियो कॉल पर जब सामने अपने लोग दिखाई दिए और कानों में अपनों की आवाज पड़ी तो 35 साल की दूरी जैसे अचानक खत्म हो गई। आंखों में खुशी थी, भावनाएं थीं और उन वर्षों की खामोश कहानी भी, जिन्हें शब्दों में कहना शायद आसान नहीं था। एक तरफ मंडी में बैठीं प्रमिला थीं और दूसरी तरफ ओडिशा में उनका परिवार। बीच में सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन थी, लेकिन उस स्क्रीन ने वर्षों से टूटा हुआ संपर्क फिर जोड़ दिया।प्रमिला मूल रूप से अलुपुआ पंचायत, जिला केंद्रापड़ा, ओडिशा की रहने वाली हैं। हालांकि, कुछ संस्थागत रिकॉर्ड में उनका नाम रामकली मलिक दर्ज है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने वर्ष 2011 से 2018 तक शिमला स्थित एक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में समय बिताया। इसके बाद वह शिमला के नारी निकेतन में रहीं और बाद में मंडी के भंगरोटू वृद्ध आश्रम पहुंचीं।समय बीतता गया, लेकिन उनके अतीत की कुछ यादें उनके साथ बनी रहीं। जब परिवार की तलाश की कोशिश शुरू हुई तो प्रमिला से उनके घर और अतीत के बारे में बातचीत की गई। उनकी यादों के धागे बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उन्हीं धुंधली यादों में कुछ ऐसे संकेत छिपे थे, जो आगे चलकर बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। उनकी बांह पर बना ओड़िया भाषा का टैटू उनमें से एक था। प्रमिला ने बातचीत के दौरान कटक और ओडिशा के कुछ अन्य स्थानों का भी जिक्र किया। यही छोटी-छोटी बातें परिवार की तलाश के लिए सुराग बनती चली गईं।प्रमिला को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए ‘मिशन अपनो तक’ के तहत प्रयास शुरू किए गए। एसडीएम बल्ह समृतिका नेगी ने तहसील कल्याण अधिकारी धर्मशीला के साथ भंगरोटू वृद्ध आश्रम का दौरा किया। प्रमिला से संवेदनशीलता के साथ बातचीत की गई। कोशिश थी कि उनकी यादों में छिपे किसी भी ऐसे संकेत को समझा जाए, जो उन्हें उनके घर तक ले जा सके। एक नाम, एक जगह, भाषा का एक शब्द या कोई छोटी-सी पहचान सब कुछ महत्वपूर्ण था। प्रमिला की बातचीत के छोटे वीडियो सबिता चंदा और इंडिया केयर्स के साथ साझा किए गए। इसके बाद ओडिशा में तलाश को आगे बढ़ाने के लिए वहां की पुलिस से भी सहयोग लिया गया।सबिता चंदा ने ओडिशा रेलवे पुलिस एवं कोस्टल सिक्योरिटी के एडीजी अरुण बोथरा से संपर्क किया। अमित कुमार मलिक ने भी सुरागों के सत्यापन में सहयोग किया। प्रणय राउत और राजा मलिक समेत कई लोगों ने अलग-अलग चरणों में जानकारी जुटाने में मदद की। धीरे-धीरे बिखरे हुए सुराग एक-दूसरे से जुड़ने लगे। फिर वह खबर मिली, जिसका इंतजार था प्रमिला के परिवार का पता चल गया था।रविवार का दिन प्रमिला के लिए शायद जिंदगी के सबसे भावुक दिनों में से एक रहा होगा। वीडियो कॉल शुरू हुई। स्क्रीन पर अपने लोग थे। वही लोग, जिनसे जिंदगी ने उन्हें करीब 35 साल पहले अलग कर दिया था। कितनी बातें होंगी जो इन 35 वर्षों में कही नहीं जा सकीं। कितने सवाल होंगे जिनका जवाब नहीं मिला। कितनी यादें होंगी जो समय के साथ धुंधली पड़ गईं। लेकिन उस पल शायद किसी सवाल की जरूरत नहीं थी। आवाज पहचानने के लिए कभी-कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। सामने परिवार था और सामने प्रमिला। वर्षों का फासला एक मोबाइल स्क्रीन पर सिमट गया। परिवार के सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रमिला के लिए भी यह सिर्फ परिवार से बातचीत नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान और अपने अतीत के एक हिस्से से दोबारा जुड़ने का पल था।