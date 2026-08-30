Mandi News: ब्यास नदी में गिरी जीप और लापता चालक का नहीं लगा सुराग
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:31 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:31 PM IST
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मंडी। मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर छह मील के पास 27 अगस्त को ब्यास नदी में गिरी जीप और उसके लापता चालक की तलाश रविवार को भी जारी रही। परिजनों ने राफ्टर हायर किए, जबकि मंडी सदर पुलिस की टीम ने उनकी मौजूदगी में नदी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। घ्राण से राफ्टर उतारकर छह मील से आगे तक नदी के दोनों किनारों को खंगाला गया।
तलाशी अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पंडोह बांध से करीब एक घंटे तक पानी का बहाव रोका गया, ताकि जलस्तर कम होने पर गहराई वाले संभावित स्थानों की जांच की जा सके। हालांकि, अब तक चालक और जीप का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि ब्यास नदी का तेज बहाव और गहराई बचाव कार्य में बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस और बचाव दल का सर्च ऑपरेशन जारी है।
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तलाशी अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पंडोह बांध से करीब एक घंटे तक पानी का बहाव रोका गया, ताकि जलस्तर कम होने पर गहराई वाले संभावित स्थानों की जांच की जा सके। हालांकि, अब तक चालक और जीप का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि ब्यास नदी का तेज बहाव और गहराई बचाव कार्य में बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस और बचाव दल का सर्च ऑपरेशन जारी है।
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