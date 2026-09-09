राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं, दिल्ली में डेरा डाले हुए है पूरा मंत्रिमंडल
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं हैं। जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं और विकास कार्यों की गति भी प्रभावित हुई है।
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पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं हैं। जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं और विकास कार्यों की गति भी प्रभावित हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दो दिन से सारा मंत्रिमंडल दिल्ली में है, मालूम नहीं क्या होगा। बुधवार को धर्मपुर में भाजपा सम्मेलन में जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। कार्यकर्ताओं को संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। उन्होंने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता रजत ठाकुर के हाथ मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी को यहां से मजबूत बढ़त दिलाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता से कई बड़े वादे किए थे। अब सरकार को इन वादों का हिसाब देना चाहिए। इस मौके पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मौजूद रहे।
एकजुट होकर काम करने का दिया मंत्र
जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी हित में एकजुट होकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं जीता जाता। इसके लिए पूरे संगठन की मेहनत जरूरी है। बूथ स्तर पर पार्टी की गतिविधियां बढ़ाने, बूथ कमेटियों को सक्रिय करने और नए लोगों को संगठन से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
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