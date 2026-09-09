Mandi News: शिक्षकों को आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों की मिलेगी जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:43 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:43 PM IST
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कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से होगा, पंजीकरण निशुल्क
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर (एमएमटीटीसी) की ओर से शिक्षकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट-जेनरेशन सरफेस इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल एंड हाई-परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस विषय पर आधारित यह कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से होगा।
कार्यक्रम 21 से 26 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत फैकल्टी सदस्य हिस्सा ले सकेंगे। भाग लेने के लिए संबंधित संस्थान का यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत मान्यता प्राप्त होना जरूरी है।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सरफेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकसित हो रही आधुनिक तकनीकों और उनके व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही टिकाऊ और बेहतर प्रदर्शन वाली इंजीनियरिंग तकनीकों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को तकनीकी क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों से अपडेट करना और उनके ज्ञान एवं शिक्षण कौशल को और बेहतर बनाना है।
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कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि कार्यक्रम के लिए पंजीकरण निशुल्क है। कार्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित होगा। उधर, आईआईटी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने बताया कि पात्र इस कार्यक्रम में पंजीकरण करवाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर (एमएमटीटीसी) की ओर से शिक्षकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट-जेनरेशन सरफेस इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल एंड हाई-परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस विषय पर आधारित यह कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से होगा।
कार्यक्रम 21 से 26 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत फैकल्टी सदस्य हिस्सा ले सकेंगे। भाग लेने के लिए संबंधित संस्थान का यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत मान्यता प्राप्त होना जरूरी है।
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कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सरफेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकसित हो रही आधुनिक तकनीकों और उनके व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही टिकाऊ और बेहतर प्रदर्शन वाली इंजीनियरिंग तकनीकों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को तकनीकी क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों से अपडेट करना और उनके ज्ञान एवं शिक्षण कौशल को और बेहतर बनाना है।
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कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि कार्यक्रम के लिए पंजीकरण निशुल्क है। कार्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित होगा। उधर, आईआईटी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने बताया कि पात्र इस कार्यक्रम में पंजीकरण करवाएं।