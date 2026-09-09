Mandi News: निबंध में शिल्पा चौहान और भाषण में चेतन कुमार ने बाजी मारी

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। भाषा एवं संस्कृति विभाग मंडी की ओर से हिंदी पखवाड़े के तहत संस्कृति सदन मोतीपुर कांगणीधार में जिला स्तरीय निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें जिला के सरकारी व निजी स्कूलों के करीब 60 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। जिला भाषा अधिकारी रेवती सैनी ने बताया कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।कृत्रिम बौद्धिकता, हिंदी भाषा के संदर्भ में विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय मंडी की शिल्पा चौहान प्रथम, बगला स्कूल की धनेश्वरी द्वितीय और जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह की अलीशा मांटा तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं जनभाषा और राजभाषा के संदर्भ में हिंदी की दशा और दिशा विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में राजकीय बाल विद्यालय मंडी के चेतन कुमार ने पहला, दयानंद आर्य स्कूल की रिदम ने दूसरा और स्वामी विवेकानंद स्कूल की प्रज्ञा रावत ने तीसरा स्थान हासिल किया।वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. गंगाराम राजी, मुरारी शर्मा, कृष्णा ठाकुर व किरण गुलेरिया ने निर्णायक की भूमिका निभाई। जिला भाषा अधिकारी ने विजेताओं को स्मृति चिह्न, प्रमाण पत्र और नकद राशि देकर सम्मानित किया तथा आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की चेतना को महत्वपूर्ण बताया।