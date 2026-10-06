हिमाचल: नौकरी जाने के बाद तनाव में था वार्ड बॉय, आत्महत्या का किया प्रयास; नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप

नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब आउटसोर्स पर वार्ड बॉय के रूप में सेवाएं दे रहे एक कर्मचारी ने कथित तौर पर अधिक मात्रा में दवाइयां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। कर्मचारी की पहचान बलवंत सिंह निवासी घींऊधार, रिवालसर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नौकरी से हटाए जाने के बाद वह मानसिक तनाव में था। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया।

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पत्नी को बताई बात, इसके बाद अस्पताल पहुंचाया

पुलिस के अनुसार बलवंत सिंह भंगरोटू में किराये के मकान में रह रहा था। सोमवार शाम उसने कथित तौर पर अधिक मात्रा में दवाइयों का सेवन कर लिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को इसकी जानकारी दी। परिजनों को जैसे ही घटना का पता चला, वे उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। समय रहते अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।



जेब से मिला सुसाइड नोट

मामले की जांच के दौरान पुलिस को कर्मचारी की जेब से एक सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है। इसमें कथित तौर पर नौकरी से हटाए जाने का जिक्र किया गया है। पुलिस अब सुसाइड नोट समेत घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कर्मचारी को किन परिस्थितियों में नौकरी से हटाया गया था और घटना से पहले उसके साथ क्या परिस्थितियां बनीं।

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