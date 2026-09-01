Mandi News: 18 वर्षीय युवती के लापता होने की गुत्थी सुलझी, पसंद से की शादी
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:58 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:58 AM IST
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पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत, जांच के दौरान पुलिस को मिली जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी के तहत 18 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में सामने आया कि बालिग होने के बाद युवती ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। युवती के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी सात जुलाई को 18 वर्ष की हुई थी। जन्मदिन मनाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद परिजनों ने देखा तो वह कमरे में नहीं थी। आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला।
पुलिस जांच में युवती के बारे में जानकारी मिली और पता चला कि उसने बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से शादी कर ली है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले के सुलझने की पुष्टि की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी के तहत 18 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में सामने आया कि बालिग होने के बाद युवती ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। युवती के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी सात जुलाई को 18 वर्ष की हुई थी। जन्मदिन मनाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद परिजनों ने देखा तो वह कमरे में नहीं थी। आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला।
पुलिस जांच में युवती के बारे में जानकारी मिली और पता चला कि उसने बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से शादी कर ली है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले के सुलझने की पुष्टि की है।
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