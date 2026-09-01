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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Mystery of missing 18-year-old woman solved; she married by choice.

Mandi News: 18 वर्षीय युवती के लापता होने की गुत्थी सुलझी, पसंद से की शादी

Wed, 02 Sep 2026 12:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:58 AM IST
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Mystery of missing 18-year-old woman solved; she married by choice.
पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत, जांच के दौरान पुलिस को मिली जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी के तहत 18 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में सामने आया कि बालिग होने के बाद युवती ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। युवती के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी सात जुलाई को 18 वर्ष की हुई थी। जन्मदिन मनाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद परिजनों ने देखा तो वह कमरे में नहीं थी। आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला।

पुलिस जांच में युवती के बारे में जानकारी मिली और पता चला कि उसने बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से शादी कर ली है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले के सुलझने की पुष्टि की है।
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