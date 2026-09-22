Mandi News: जोगिंद्रनगर-सांडापत्तन बस रूट एक सप्ताह बाद बहाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बस सेवा बंद रहने से ग्राम पंचायत ऊटपुर के तहत आने वाले सांडापत्तन, घटोड़, भ्रां, लडभड़ोल और माकन क्षेत्र के ग्रामीण सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। विशेष रूप से स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, दैनिक कर्मचारियों और महिलाओं को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी।स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यह बस रोजाना शाम करीब साढ़े तीन बजे जोगिंद्रनगर से सांडापत्तन के लिए चलती है। जबकि सुबह छह बजे माकन-सांडापत्तन से वाया बैजनाथ होते हुए जोगिंद्रनगर पहुंचती है। समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा से संपर्क साधकर स्थिति से अवगत कराया था। मामले का संज्ञान लेते हुए निगम प्रबंधन ने बस सेवा को फिर से शुरू करने के निर्देश जारी किए। ग्राम पंचायत ऊटपुर की प्रधान रक्षा देवी, उप प्रधान सुरजीत सिंह, स्थानीय निवासी अजय कुमार और सुमना देवी ने बस सेवा बहाल होने पर राहत की सांस ली है।ग्रामीणों ने बस सेवा बंद होने की समस्या ध्यान में लाई थी। इसके बाद एचआरटीसी के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए थे। सोमवार से इस रूट पर बस सेवा को पूरी तरह से सुचारु कर दिया गया है ताकि जनता को कोई असुविधा न हो।-अजय वर्मा, उपाध्यक्ष, हिमाचल पथ परिवहन निगम।