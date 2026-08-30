Mandi News: जालपा युवक मंडल और कमरुनाग महिला मंडल ने किया पौधरोपण

गोहर (मंडी)। जालपा युवक मंडल और कमरुनाग महिला मंडल के सदस्यों ने रविवार को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधरोपण अभियान चलाया। जालपा माता मंदिर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। ग्रामीणों ने वन विश्राम हट के आसपास सफाई करने के साथ जल स्रोत की भी साफ-सफाई की।इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को जंगलों में आग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने जंगलों को आग से बचाने और वन संपदा के संरक्षण में सक्रिय सहयोग की अपील की। साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। युवक मंडल के प्रधान लेखराज ने कहा कि जंगलों को आग से बचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया।