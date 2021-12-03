Mandi News: नाइट ड्यूटी के फार्म तीन तक जमा नहीं तो होगी कार्रवाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। परिवहन निगम के मंडी डिपो के चालकों और परिचालकों को अब रात्री समयोपस्थिति के फार्म समय पर जमा करवाने होंगे। फार्म जमा करवाने में लापरवाही बरतने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। एचआरटीसी मंडी के क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किए हैं।आदेश में कहा गया है कि कई बार चालक और परिचालक अपनी दो रात्री समयोपस्थिति के फार्म समय पर जमा नहीं करवा रहे हैं। इससे संबंधित मद का विश्लेषण और बिल समय पर तैयार करने में दिक्कत आ रही है। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए सभी चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह हर माह की तीन तारीख तक अपने फार्म संबंधित अड्डा प्रभारी या चालक ड्यूटी प्रभारी के पास जमा करवाएं।अड्डा प्रभारी फार्म प्राप्त होने के बाद इन्हें हर माह की पांच और छह तारीख को सत्यापित कर कार्यालय में लेखापाल या सहायक के पास भेजना सुनिश्चित करेंगे। फार्म की प्राप्ति और इंदराज की तारीख दर्ज करने के लिए अड्डा प्रभारी और चालक ड्यूटी प्रभारी को अलग रजिस्टर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।क्षेत्रीय प्रबंधक, परिवहन निगम डिपो मंडी पीयूष शर्मा ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित कर्मचारी अथवा प्रभारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।