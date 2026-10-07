मंडी: चलती एचआरटीसी की बस के दोनों पिछले पहिए निकले, बाल-बाल बचे यात्री; ढाई घंटे बंद रहा चैलचौक-जंजैहली मार्ग

मंडी जिले में बुधवार सुबह चलती बस के दोनों पिछले पहिए अचानक निकलने से हड़कंप मच गया। छतरी से मंडी जा रही हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बस डुघल के पास पहुंची ही थी कि चलते-चलते उसके दोनों पिछले पहिए बाहर निकल गए। अचानक हुई इस घटना से बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि पहिए निकलने के बावजूद बस अनियंत्रित नहीं हुई। चालक ने सूझबूझ और सावधानी का परिचय देते हुए बस को सड़क पर रोक दिया। इससे बस में सवार यात्रियों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

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डुघल के पास अचानक हुई घटना

जानकारी के अनुसार बस छतरी से मंडी की ओर जा रही थी। डुघल के पास अचानक बस के दोनों पिछले पहिए निकल गए। चलती बस में एक साथ दोनों पहिए निकलने से यात्रियों में घबराहट का माहौल बन गया। चालक ने स्थिति को संभालते हुए बस को रोक दिया। इसके बाद मार्ग पर बस के खड़े होने से चैलचौक-जंजैहली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई।



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करीब ढाई घंटे बंद रहा मार्ग

बस के सड़क पर खड़े रहने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक मार्ग बंद रहा। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ जंजैहली और चैलचौक की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब ढाई घंटे तक यातायात प्रभावित रहने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।

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