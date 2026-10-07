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मंडी: चलती एचआरटीसी की बस के दोनों पिछले पहिए निकले, बाल-बाल बचे यात्री; ढाई घंटे बंद रहा चैलचौक-जंजैहली मार्ग

Wed, 07 Oct 2026 02:44 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 07 Oct 2026 02:44 PM IST
सार

मंडी में बुधवार सुबह डुघल के पास चलती हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बस के दोनों पिछले पहिए अचानक निकल गए। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को नियंत्रित कर सड़क पर रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद चैलचौक-जंजैहली मार्ग करीब ढाई घंटे तक बंद रहा।

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hrtc bus both rear tyres came off doughal chailchowk janjehli road closed
एचआरटीसी बस के खुले टायर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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मंडी जिले में बुधवार सुबह चलती बस के दोनों पिछले पहिए अचानक निकलने से हड़कंप मच गया। छतरी से मंडी जा रही हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बस डुघल के पास पहुंची ही थी कि चलते-चलते उसके दोनों पिछले पहिए बाहर निकल गए। अचानक हुई इस घटना से बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि पहिए निकलने के बावजूद बस अनियंत्रित नहीं हुई। चालक ने सूझबूझ और सावधानी का परिचय देते हुए बस को सड़क पर रोक दिया। इससे बस में सवार यात्रियों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

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डुघल के पास अचानक हुई घटना
जानकारी के अनुसार बस छतरी से मंडी की ओर जा रही थी। डुघल के पास अचानक बस के दोनों पिछले पहिए निकल गए। चलती बस में एक साथ दोनों पहिए निकलने से यात्रियों में घबराहट का माहौल बन गया। चालक ने स्थिति को संभालते हुए बस को रोक दिया। इसके बाद मार्ग पर बस के खड़े होने से चैलचौक-जंजैहली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई।
 
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करीब ढाई घंटे बंद रहा मार्ग
बस के सड़क पर खड़े रहने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक मार्ग बंद रहा। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ जंजैहली और चैलचौक की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब ढाई घंटे तक यातायात प्रभावित रहने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।
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यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उठी मांग
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने परिवहन निगम से बसों की नियमित तकनीकी जांच करवाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली बसों की तकनीकी स्थिति की समय-समय पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने विशेष रूप से बसों के पहियों और अन्य महत्वपूर्ण कलपुर्जों की जांच को लेकर गंभीरता बरतने की मांग की है। उनका कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। हालांकि इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। चालक की सूझबूझ के कारण बस को समय रहते रोक लिया गया और संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।
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