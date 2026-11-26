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केंद्रीय आयुष विभाग के खिलाफ की नारेबाजीसंवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। अपनी मांगों को लेकर पिछले 100 दिनों से संघर्षरत आरसीएफसी बचाओ संघर्ष समिति ने वीरवार को आरसीएफसी कार्यालय के बाहर आठ घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। अध्यक्ष गुरशरण परमार और संयोजक कुशाल भारद्वाज की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय आयुष विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।प्रदर्शन में शामिल रोटेरियन अजय ठाकुर ने चेतावनी दी कि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो समिति के सदस्य आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि यह संस्थान सात राज्यों के करीब 10 हजार किसानों को आयुर्वेदिक खेती और उत्पादों की बिक्री से लाभ पहुंचा रहा है। इसके बावजूद अधिकारियों की आपसी खींचतान के चलते इसे दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है।समिति सदस्यों ने कहा कि 100 दिन बाद भी मांगों पर कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में आंदोलन तेज करते हुए अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।