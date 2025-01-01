Mandi News: झूंगी में हाई वोल्टेज से बिजली उपकरण जले, लोगों में रोष
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:08 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:08 AM IST
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प्रभावितों ने बिजली बोर्ड से जांच कर भरपाई की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। निहरी तहसील की झूंगी पंचायत में हाई वोल्टेज के कारण सरकारी संस्थानों और स्थानीय लोगों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। अचानक वोल्टेज बढ़ने से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झूंगी की कंप्यूटर लैब, बाजार और सरकारी कार्यालयों में रखे कंप्यूटर सहित कई विद्युत उपकरण खराब हो गए।
हाई वोल्टेज के कारण कंप्यूटर अध्यापक मुनीश, पटवारी प्रेम चंद, सुरेंद्र पोल, केयर सिंह और दलीप समेत कई लोगों के उपकरण पलक झपकते ही खराब हो गए। स्थानीय लोगों ने बिजली बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से दिन में कई बार बिजली के कट लग रहे हैं लेकिन बोर्ड की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के संबंध में बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता और लाइनमैन धर्मेंद्र से फोन पर भी बात की गई। इसके बावजूद अभी तक बोर्ड की ओर से न तो घटना की जांच की गई है और न ही नुकसान का जायजा लिया गया है। इससे लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों ने सरकार और बिजली बोर्ड से मामले की गंभीरता से जांच करवाने तथा प्रभावित लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। उधर, बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता अंकुश ने बताया कि मामले की रिपोर्ट ली जाएगी।
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मंडी। निहरी तहसील की झूंगी पंचायत में हाई वोल्टेज के कारण सरकारी संस्थानों और स्थानीय लोगों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। अचानक वोल्टेज बढ़ने से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झूंगी की कंप्यूटर लैब, बाजार और सरकारी कार्यालयों में रखे कंप्यूटर सहित कई विद्युत उपकरण खराब हो गए।
हाई वोल्टेज के कारण कंप्यूटर अध्यापक मुनीश, पटवारी प्रेम चंद, सुरेंद्र पोल, केयर सिंह और दलीप समेत कई लोगों के उपकरण पलक झपकते ही खराब हो गए। स्थानीय लोगों ने बिजली बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से दिन में कई बार बिजली के कट लग रहे हैं लेकिन बोर्ड की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है।
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स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के संबंध में बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता और लाइनमैन धर्मेंद्र से फोन पर भी बात की गई। इसके बावजूद अभी तक बोर्ड की ओर से न तो घटना की जांच की गई है और न ही नुकसान का जायजा लिया गया है। इससे लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों ने सरकार और बिजली बोर्ड से मामले की गंभीरता से जांच करवाने तथा प्रभावित लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। उधर, बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता अंकुश ने बताया कि मामले की रिपोर्ट ली जाएगी।
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