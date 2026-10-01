Mandi News: सब्जी मंडी और इंदिरा मार्केट में करवाई फॉगिंग
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:43 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:43 PM IST
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मंडी। मक्खी और मच्छरों की बढ़ती समस्या को देखते हुए नगर निगम मंडी की टीम ने शहर के व्यस्त इलाकों में सफाई और फॉगिंग की। शहर की मुख्य सब्जी मंडी तथा इंदिरा मार्केट घंटाघर परिसर में फॉगिंग मशीन के माध्यम से बड़े पैमाने पर फ्यूमिगेशन (कीटनाशक धुएं का छिड़काव) करवाई गई। गर्मी और नमी के मौसम में पनपने वाले कीट-पतंगों व मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर के व्यापारी व स्थानीय लोगों ने यह मांग की थी। मक्खी और मच्छरों की संख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना तथा आम जनता व दुकानदारों को संक्रामक बीमारियों के खतरे से राहत मिलेगी। आयुक्त डॉ. मदन कुमार ने बताया कि शहर के अन्य वार्डों और बाजारों में भी चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार के सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की जाएगी ताकि शहरवासियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। संवाद
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