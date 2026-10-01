देव समाज प्रकोष्ठ को मजबूत करेगी भाजपा : वैद्य
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:17 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:17 PM IST
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संगठनात्मक जिला मंडी के नौ मंडलों में संयोजक नियुक्त
एक सप्ताह में किया जाएगा मंडल टीम का गठन
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। भाजपा देव समाज प्रकोष्ठ को मंडल स्तर तक सक्रिय और मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। संगठनात्मक जिला मंडी के नौ मंडलों में प्रकोष्ठ के संयोजकों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी संयोजक तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी संभालेंगे और एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने मंडल की टीम गठित करेंगे।
देव समाज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कणव वैद्य ने बताया कि प्रदेश संयोजक प्रेम प्रसाद और भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा से विचार-विमर्श के बाद मंडल संयोजकों की घोषणा की गई है। संगठनात्मक जिला मंडी के 13 मंडलों में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए फिलहाल नौ मंडलों में संयोजकों को जिम्मेदारी दी गई है। गठित होने वाली मंडल टीम में मंडल आईटी का एक सदस्य भी शामिल किया जाएगा।
जारी सूची के अनुसार जोगिंद्रनगर-चौंतड़ा से कमलेश वर्मा, बालीचौकी-थुनाग से ओम प्रकाश, जंजैहली से डोलेराम, द्रंग-पधर से कश्मीर सिंह, लडभड़ोल से अशोक शर्मा, कोटली से सुभाष ठाकुर, नेरचौक-रिवालसर से धर्मपाल शर्मा, मंडी सदर से पारस गौतम और स्नोर से सोहन भंडारी को मंडल संयोजक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर संगठन को सक्रिय करना प्राथमिकता है। उन्होंने संयोजकों से अपने-अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
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विज्ञापन
एक सप्ताह में किया जाएगा मंडल टीम का गठन
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। भाजपा देव समाज प्रकोष्ठ को मंडल स्तर तक सक्रिय और मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। संगठनात्मक जिला मंडी के नौ मंडलों में प्रकोष्ठ के संयोजकों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी संयोजक तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी संभालेंगे और एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने मंडल की टीम गठित करेंगे।
देव समाज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कणव वैद्य ने बताया कि प्रदेश संयोजक प्रेम प्रसाद और भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा से विचार-विमर्श के बाद मंडल संयोजकों की घोषणा की गई है। संगठनात्मक जिला मंडी के 13 मंडलों में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए फिलहाल नौ मंडलों में संयोजकों को जिम्मेदारी दी गई है। गठित होने वाली मंडल टीम में मंडल आईटी का एक सदस्य भी शामिल किया जाएगा।
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जारी सूची के अनुसार जोगिंद्रनगर-चौंतड़ा से कमलेश वर्मा, बालीचौकी-थुनाग से ओम प्रकाश, जंजैहली से डोलेराम, द्रंग-पधर से कश्मीर सिंह, लडभड़ोल से अशोक शर्मा, कोटली से सुभाष ठाकुर, नेरचौक-रिवालसर से धर्मपाल शर्मा, मंडी सदर से पारस गौतम और स्नोर से सोहन भंडारी को मंडल संयोजक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर संगठन को सक्रिय करना प्राथमिकता है। उन्होंने संयोजकों से अपने-अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
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