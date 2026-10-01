Mandi News: बस में युवक पर चाकू से हमले का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। पपरोला से जोगिंद्रनगर आ रही निजी बस में एक युवक पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा है। अपर आरठी निवासी शिवम ने चौंतड़ा से बस में सवार हुए बरोट निवासी व्यक्ति पर बाल नोचने और विरोध करने पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। हमले से बचने के प्रयास में शिवम के हाथ पर चाकू के गहरे घाव आए हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ के बाद नोटिस देकर रिहा कर दिया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।पुलिस को दिए बयान में शिवम ने बताया कि वह बीते बुधवार देर शाम पपरोला से जोगिंद्रनगर आने के लिए निजी बस में सवार हुआ था। चौंतड़ा में एक व्यक्ति बस में चढ़ा और उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। आरोप है कि कुछ देर बाद उसने शिवम के बाल नोचने शुरू कर दिए। शिवम ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने चाकू निकाल लिया और उस पर वार करने का प्रयास किया। आरोप है कि चाकू से खुद को बचाने के लिए शिवम ने हाथ आगे कर दिया, जिससे उसके हाथ पर गहरे घाव हो गए। घटना के बाद बस जोगिंद्रनगर पहुंची, जहां पुलिस ने बुधवार देर रात बस स्टैंड में आरोपी को पकड़ लिया। उधर, पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है।