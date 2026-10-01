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Mandi News: 35 अधीक्षक ग्रेड-2 बने अधीक्षक ग्रेड-1, 313 जेओए आईटी भी नियमित

Thu, 01 Oct 2026 06:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:58 PM IST
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35 Superintendent Grade-2 officials promoted to Superintendent Grade-1; 313 JOA (IT) staff regularized.
शिक्षा निदेशालय ने जारी की पदोन्नति सूची
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त्रिलोक ठाकुर समेत 35 कर्मचारियों को मिली पदोन्नति
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। शिक्षा विभाग में कार्यरत 35 अधीक्षक ग्रेड-2 को पदोन्नति देकर अधीक्षक ग्रेड-1 बनाया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नति सूची जारी की। पदोन्नत कर्मचारियों में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर भी शामिल हैं।
पदोन्नति पाने वालों में राजेश कुमार, राजेश कुमार, कुलदीप कुमार, कमलेश गुलेरिया, अंजना कुमारी, सुनीता सैणी, नीलम शर्मा, सुरजीत सिंह, राधा गुलेरिया, चंद्र सुमन, जय सिंह गर्ग, ऊषा रानी, अजय सिंह, पम्मी देवी, जितेंद्र कुमार, जगजीत सिंह, रीना शर्मा, निकेता सूद, सुभाष चंद्र, अशोक कुमार, भूपेंद्र कुमार, निर्मला नेगी, प्रमोद कुमार, प्रितपाल सिंह, सुनीता रानी, अचला कुमारी, दमन दीप, नीरज कुमार धीमान, जग मोहन, राजकुमार, जसबिंदर सिंह, सुनील कुमार, धर्म सिंह और सुरेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 313 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी कर्मचारियों ने दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद नियमितीकरण का लाभ हासिल किया है।
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हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रेस सचिव एवं हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के महासचिव मनीष गुलेरिया ने सभी पदोन्नत अधीक्षक ग्रेड-2 और नियमित हुए 313 जेओए आईटी कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने पदोन्नति और नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली का आभार जताया।
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