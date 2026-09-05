Mandi News: भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु, निकाली शोभायात्रा
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:57 PM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। ललित कला एवं सामाजिक विकास मंच सुंदरनगर ने अपना 26वां स्थापना दिवस और दो दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया। पहले दिन शुक्रवार शाम को आयोजित जन्माष्टमी जागरण में विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ महंत गीतानंद सरस्वती व महंत सोहम गिरी महाराज विशिष्ट अतिथि रहे। जागरण में प्रसिद्ध गायिका वंदना धीमान व गायक राजेश कुमार ने भजनों से समां बांधा। इस दौरान मंच की ओर से सूरजकुंड मंदिर सुधार समिति को 5100 की आर्थिक राशि प्रदान की गई। महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को चतरोखड़ी से ललित चौक तक विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें पारंपरिक पहाड़ी वाद्ययंत्रों और राधा-कृष्ण की झांकियों के बीच सदस्यों ने नौ स्थानों पर मटकियां फोड़ीं। विधायक ने जन्माष्टमी और मंच के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए सांस्कृतिक आयोजनों को अमूल्य धरोहर बताया।
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