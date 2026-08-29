Mandi News: निजी वाहनों में सवारी ढोने के खिलाफ कार्रवाई की मांग
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:59 PM IST
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पधर (मंडी)। मां हिमरी गंगा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन पधर के प्रतिनिधियों ने एसडीएम पधर सुरजीत सिंह से मुलाकात कर शनिवार को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। यूनियन के प्रधान विकास कटोच (मोंटू) ने बताया कि कार्यकारिणी के विस्तार के बाद सभी टैक्सी ड्राइवर एकजुट होकर काम कर रहे हैं लेकिन अवैध रूप से सवारियां ढोने वाले निजी वाहन चालकों के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनियन ने आरोप लगाया कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद निजी गाड़ी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को भी चौहारघाटी रूट की एक निजी गाड़ी को पकड़ा गया था लेकिन चालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही सवारियों सहित चकमा देकर भाग गया। यूनियन ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ प्रशासनिक और पुलिस सहयोग से चालान काटने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही निजी वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए आम जनता से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों में सफर करने के बजाय अधिकृत टैक्सी चालकों का सहयोग करें। संवाद
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