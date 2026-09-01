Mandi News: 26 मार्गों पर यातायात ठप, एनएच-003 ढाई घंटे बाधित रहा
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:45 AM IST
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जिले में रुक-रुककर हो रही झमाझम बारिश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। बारिश के कारण मंडी जिले में बंद सड़कों को बहाल करने का काम जारी है। मंगलवार सुबह जिले में 34 सड़कें बंद थीं, जिनमें से आठ को दोपहर बाद तक यातायात के लिए खोल दिया गया। शाम चार बजे तक 26 सड़कें बंद रहीं। एनएच-003 रोपडू नाला के पास करीब ढाई घंटे बाधित रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। रुक-रुककर हो रही झमाझम बारिश से मौसम सुहावना बना रहा।
डीईओसी मंडी की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रमुख जिला मार्ग और 25 ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हैं। इनमें सबसे अधिक 20 सड़कें सराज मंडल में हैं। सुंदरनगर में एक, थलौट में एक, सरकाघाट में तीन और धर्मपुर में एक सड़क पर यातायात प्रभावित है। सुबह बाधित सुंदरनगर क्षेत्र के 24 बिजली वितरण ट्रांसफार्मरों को भी शाम चार बजे तक बहाल कर दिया गया। जिले में पेयजल योजनाओं के बाधित होने की कोई सूचना नहीं है। डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने के लिए संबंधित विभाग लगातार कार्य कर रहे हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। बारिश के कारण मंडी जिले में बंद सड़कों को बहाल करने का काम जारी है। मंगलवार सुबह जिले में 34 सड़कें बंद थीं, जिनमें से आठ को दोपहर बाद तक यातायात के लिए खोल दिया गया। शाम चार बजे तक 26 सड़कें बंद रहीं। एनएच-003 रोपडू नाला के पास करीब ढाई घंटे बाधित रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। रुक-रुककर हो रही झमाझम बारिश से मौसम सुहावना बना रहा।
डीईओसी मंडी की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रमुख जिला मार्ग और 25 ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हैं। इनमें सबसे अधिक 20 सड़कें सराज मंडल में हैं। सुंदरनगर में एक, थलौट में एक, सरकाघाट में तीन और धर्मपुर में एक सड़क पर यातायात प्रभावित है। सुबह बाधित सुंदरनगर क्षेत्र के 24 बिजली वितरण ट्रांसफार्मरों को भी शाम चार बजे तक बहाल कर दिया गया। जिले में पेयजल योजनाओं के बाधित होने की कोई सूचना नहीं है। डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने के लिए संबंधित विभाग लगातार कार्य कर रहे हैं।
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