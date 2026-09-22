Mandi News: चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में पधर स्कूल चमका

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पधर (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्रंग में आयोजित चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस-2026 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पधर के विद्यार्थियों ने पधर स्कूल के छात्र-छात्राओं ने कई वर्गों में शीर्ष स्थान प्राप्त किए। सीनियर वर्ग में कक्षा 11वीं की छात्रा कनिका धरवाल ने साइंस गतिविधि में प्रथम स्थान झटका। वहीं, 12वीं की निकिता और जानवी ने मॉडल मेकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। रितिका और सुहानी ने क्विज प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। जूनियर वर्ग में भी पधर स्कूल के बच्चों का दबदबा रहा। कक्षा 6वीं की छात्रा शानवी ने मॉडल मेकिंग में पहला, 8वीं के आयुष ठाकुर ने गणित ओलंपियाड में प्रथम और ऋषभ ने विज्ञान गतिविधि में तीसरा स्थान झटका। प्रधानाचार्य ललित ठाकुर ने सभी विजेता और प्रतिभागी बच्चों को बधाई देते हुए वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। संवाद