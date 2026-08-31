Mandi News: वोल्वो बस और जीप में टक्कर
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
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पंडोह (मंडी)। मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार रात करीब 10 बजे बासता के पास वोल्वो बस और जीप की टक्कर हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है जबकि दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। वोल्वो बस चालक यू-टर्न लेने के लिए बस को मोड़ रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही जीप बस के बीच जा टकराई। टक्कर के बाद मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया। हालांकि, बाद में वाहनों को दूसरी ओर से निकाला गया और यातायात को सुचारु किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता करवाया गया। एसपी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि की है। संवाद
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