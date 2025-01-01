Mandi News: गोपूजन कर जीव-दया और प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश

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इस दौरान जौ के आटे से गाय, बछड़े, बाघ, राजा और सीढ़ी सहित विभिन्न आकृतियां बनाकर पूजा की गई। धूप-दीप जलाकर गोमाता की आराधना की गई और उनके गले में दुर्वा की मालाएं पहनाई गईं। पूजन के बाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से बैठकर बहुला की लोककथा सुनी।प्राकृतिक खेती से जुड़ी लीना शर्मा, ममता शर्मा, पुष्पलता महाजन, आशा शर्मा, कमलेश शर्मा, छाया, मुन्ना, दमयंती, सुदेश और वीना ने कहा कि आज बहुला चतुर्दशी की परंपरा और अधिक प्रासंगिक हो गई है। सड़कों पर लावारिस घूमते पशु, प्लास्टिक खाकर बीमार हो रहा गोवंश और घटती देसी पशु परंपराएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि केवल एक दिन गोपूजन करने के बजाय वर्षभर पशु कल्याण, स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त वातावरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए।