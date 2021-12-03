Mandi News: एसपीयू में अब ऑनलाइन होगा एजीएम का एजेंडा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विश्वविद्यालय के अमृत महोत्सव सभागार में पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक होने वाली एजीएम में स्पोर्ट्स काउंसिल की गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा होगी। इसी दौरान स्पोर्ट्स एवं यूथ एक्टिविटीज पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा।विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों और शारीरिक शिक्षा के सहायक प्राध्यापकों को बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के निर्देश दिए हैं। प्रतिनिधियों को बैठक या उसकी कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। बैठक का एजेंडा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों और शारीरिक शिक्षा के सहायक प्राध्यापकों के आधिकारिक ईमेल पर भी इसे भेजा जाएगा।युवा खेल कार्यक्रम के निदेशक प्रो. राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि स्पोर्ट्स काउंसिल की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए सभी संबंद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और शारीरिक शिक्षा के सहायक प्राध्यापकों को निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में खेल गतिविधियों को लेकर चर्चा के बाद रूपरेखा बनाई जाएगी।