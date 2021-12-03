Mandi News: सड़क के किनारे नाली में मिला व्यक्ति का शव, गिरने से माैत की अाशंका
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:10 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:10 AM IST
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पंडोह (मंडी)। पंडोह में रविवार रात एक व्यक्ति के सड़क के किनारे नाली में गिरने से मौत हो गई। सोमवार सुबह करीब सात बजे स्थानीय लोगों ने शव को नाली में पड़ा देखा, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।
सूचना मिलने के बाद पंडोह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपनी सुपुर्दगी में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में मामला नाली में गिरने का प्रतीत हो रहा था।
हालांकि, घटनास्थल के सामने स्थित एक दुकान के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर व्यक्ति ऊपर की ओर से गिरकर सड़क के किनारे नाली में जाता हुआ दिखाई दिया। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। उस दौरान क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी और नाली के आसपास पानी भरा हुआ था।
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आशंका जताई जा रही है कि गिरने के बाद व्यक्ति की पानी में डूबने या किसी अन्य कारण से मौत हुई हो सकती है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।
मृतक की पहचान तारा चंद पुत्र स्व. जिंदू राम निवासी अपर पंडोह डाकघर पंडोह के रूप में हुई है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में गिरा और उसकी मौत कैसे हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। मामले में जांच जारी है।
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सूचना मिलने के बाद पंडोह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपनी सुपुर्दगी में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में मामला नाली में गिरने का प्रतीत हो रहा था।
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हालांकि, घटनास्थल के सामने स्थित एक दुकान के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर व्यक्ति ऊपर की ओर से गिरकर सड़क के किनारे नाली में जाता हुआ दिखाई दिया। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। उस दौरान क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी और नाली के आसपास पानी भरा हुआ था।
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आशंका जताई जा रही है कि गिरने के बाद व्यक्ति की पानी में डूबने या किसी अन्य कारण से मौत हुई हो सकती है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।
मृतक की पहचान तारा चंद पुत्र स्व. जिंदू राम निवासी अपर पंडोह डाकघर पंडोह के रूप में हुई है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में गिरा और उसकी मौत कैसे हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। मामले में जांच जारी है।