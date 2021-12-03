Mandi News: शमीरपुर, घरवासड़ा और चम्बोह ने जीते मुकाबले

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प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबाल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें करीब 10 टीमों ने भाग लिया। ग्राम पंचायत कांगो का गहरा की प्रधान अनुवाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विनोद ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के संस्थापक एचसी पठानिया ने की।पहला मुकाबला शमीरपुर और सरौन के बीच खेला गया। इसमें शमीरपुर ने 2-1 से जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में घरवासड़ा ने सधोट को 2-1 से हराया। वहीं, तीसरे मुकाबले में चम्बोह ने शमीरपुर को 2-1 से पराजित किया।प्रधानाचार्य लता पठानिया ने बताया कि पाठशाला में हर वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा।