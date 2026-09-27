Mandi News: सड़क से नीचे गिरी कार, एक परिवार के तीन लोग घायल
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:52 PM IST
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पधर (मंडी)। कमांद क्षेत्र में संदुआ के पास शनिवार को एक कार सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कटौला पहुंचाया गया।
पुलिस के अनुसार शाम करीब 4:10 बजे 108 कंट्रोल रूम सोलन से सूचना मिली कि संदुआ के पास कार सड़क से नीचे उतर गई है। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी कमांद की टीम मौके पर पहुंची।
हादसे में कटिंडी निवासी प्रीतम सिंह (52), उनकी पत्नी किरण (49) और बेटी तृप्ता घायल हुई हैं। तीनों को उपचार के लिए सीएचसी कटौला ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एसपी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि की है।
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पुलिस के अनुसार शाम करीब 4:10 बजे 108 कंट्रोल रूम सोलन से सूचना मिली कि संदुआ के पास कार सड़क से नीचे उतर गई है। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी कमांद की टीम मौके पर पहुंची।
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हादसे में कटिंडी निवासी प्रीतम सिंह (52), उनकी पत्नी किरण (49) और बेटी तृप्ता घायल हुई हैं। तीनों को उपचार के लिए सीएचसी कटौला ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एसपी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि की है।
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