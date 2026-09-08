Mandi News: ब्यास के किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 04:49 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 04:49 AM IST
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नगवाईं (मंडी)। औट थाना क्षेत्र के तहत संदली मोड़ के पास ब्यास नदी के किनारे रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अधिकार क्षेत्र में लेकर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार बीते छह सितंबर को एक व्यक्ति ने औट थाना में सूचना दी कि संदली मोड़ के समीप ब्यास नदी के किनारे अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेज दिया गया है। फिलहाल, मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्टों की भी जांच कर रही है। पुलिस ने मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। संवाद
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