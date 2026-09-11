Mandi News: नेरचौक में बैंक कर्मियों ने बुलंद की पांच दिवसीय बैंकिंग की आवाज

मंडी-कुल्लू क्षेत्र के हजारों अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल में रहे शामिलभेदभावपूर्ण पीएलआई योजना को वापस लेने की मांग भी उठाईसंवाद न्यूज एजेंसीनेरचौक (मंडी)। पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। मंडी-कुल्लू क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के हजारों अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। नेरचौक में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। एआईबीईए के सर्किल सचिव मंडी विजय कुमार ने कहा कि हड़ताल किसी के विरोध में नहीं, बल्कि बैंक कर्मचारियों के सम्मानजनक कार्य-जीवन संतुलन, बेहतर स्वास्थ्य और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर की गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते कार्यदबाव, कर्मचारियों की कमी, डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दबाव और मानसिक तनाव का कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ेगी और मानसिक व शारीरिक तनाव कम होगा। इससे बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। बैंक यूनियनों ने सरकार की एकतरफा और भेदभावपूर्ण पीएलआई योजना को वापस लेने की मांग भी उठाई। यूनियनों का कहना है कि पीएलआई योजना में किसी भी तरह का बदलाव द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में एआईबीईए के विजय कुमार, लेख राज, हुकम चंद, विवेक चौधरी और काका राम, एसबीआईएसए से विक्रम सिंह, टेक सिंह चौधरी और संतोष कुमार तथा एसबीआईओए से मनोज कुमार, नरेश ठाकुर, विनय ठाकुर और लाल सिंह ठाकुर सहित अन्य बैंक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।