Mandi News: अपना परिवार सुखी परिवार योजना के लिए 20 तक करें आवेदन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 04:31 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 04:31 PM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत पात्र परिवारों के चयन की अंतिम प्रक्रिया सुंदरनगर विकासखंड में शुरू हो गई है। योजना का उद्देश्य अति निर्धन परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पात्र परिवार 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
खंड विकास अधिकारी नियोन धैर्य शर्मा ने बताया कि पूर्व चरणों में आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा न करवा पाने से योजना से वंचित रह गए पात्र परिवारों को अंतिम चरण में आवेदन का अवसर दिया गया है। आवेदन ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। आवेदन के साथ आय, दिव्यांगता व चिकित्सीय प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति और निर्धारित स्व-घोषणा पत्र समेत आवश्यक दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर अनुशंसा की जाएगी। अंतिम चयनित सूची 25 सितंबर तक प्रकाशित होगी। संवाद
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खंड विकास अधिकारी नियोन धैर्य शर्मा ने बताया कि पूर्व चरणों में आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा न करवा पाने से योजना से वंचित रह गए पात्र परिवारों को अंतिम चरण में आवेदन का अवसर दिया गया है। आवेदन ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। आवेदन के साथ आय, दिव्यांगता व चिकित्सीय प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति और निर्धारित स्व-घोषणा पत्र समेत आवश्यक दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर अनुशंसा की जाएगी। अंतिम चयनित सूची 25 सितंबर तक प्रकाशित होगी। संवाद
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