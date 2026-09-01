Mandi News: 20 तक बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए करें आवेदन

विज्ञापन

धर्मपुर (मंडी)। विकास खंड धर्मपुर की ग्राम पंचायतों में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए पात्र परिवार 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीडीओ धर्मपुर सौरभ ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से समय रहते आवेदन जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र परिवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा करवाएं। यदि किसी कारण पंचायत में आवेदन लेने से मना किया जाता है तो आवेदक सीधे बीडीओ कार्यालय धर्मपुर में भी आवेदन जमा कर सकता है। बीडीओ ने कहा कि बीपीएल सूची सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण आधार है। पंचायत प्रतिनिधियों से भी पात्र परिवारों को प्रक्रिया की जानकारी देने और जागरूक करने की अपील की गई है। संवाद