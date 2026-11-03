{"_id":"6ae98137acf4e36910017b07","slug":"alsu-primary-school-building-pending-four-years-mandi-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में हाल: फोरलेन की भेंट चढ़ा स्कूल भवन, चार साल से दो दुकानों में चल रही 52 बच्चों की पढ़ाई; जानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी के अलसू राजकीय प्राथमिक स्कूल का भवन फोरलेन निर्माण के दौरान टूटने के बाद चार साल से नहीं बन पाया है। स्कूल की 52 बच्चों वाली कक्षाएं दो किराये की दुकानों में चल रही हैं। एनएचएआई से भवन निर्माण के लिए 45 लाख रुपये मिलने के बावजूद जमीन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। विभाग हर महीने 12,365 रुपये किराया दे रहा है।

फोरलेन निर्माण के कारण विकास की भेंट चढ़ा राजकीय प्राथमिक स्कूल अलसू का भवन आज तक दोबारा नहीं बन पाया है। पुराना भवन टूटने के बाद पिछले चार साल से यह स्कूल किराये की दो दुकानों में चल रहा है। मौके पर हालात देखें तो नर्सरी से पांचवीं तक के 52 बच्चों की पढ़ाई दो किराये की दुकानों में सिमटी हुई है। कक्षाओं के संचालन में शिक्षकों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं है। सड़क नजदीक होने के कारण वाहनों की आवाजाही का खतरा बना रहता है। बंदरों की मौजूदगी भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती है। स्कूल में एक ही शौचालय है, जिसका इस्तेमाल शिक्षक और बच्चे दोनों करते हैं। विज्ञापन

Trending Videos

मिड-डे मील बनाने के लिए अलग रसोईघर तक नहीं है और सीढ़ियों के नीचे बने छोटे से स्टोर में बच्चों का खाना तैयार किया जा रहा है। विडंबना यह है कि स्कूल के नए भवन निर्माण के लिए चार साल पहले ही एनएचएआई से करीब 45 लाख रुपये की राशि मिल चुकी है। इसके बावजूद जमीन की व्यवस्था न होने से भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

विज्ञापन

विज्ञापन

बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए शिक्षा विभाग ने दुकानें किराये पर ली हैं, जिनका हर महीने करीब 12,365 रुपये किराया चुकाया जा रहा है। चार साल में किराये की व्यवस्था तो चलती रही, लेकिन 52 मासूमों के लिए स्थायी छत का इंतजाम नहीं हो पाया। अभिभावक पूजा, ज्योति देवी, सीमा और पंकज का कहना है कि पहले स्कूल में करीब 70 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब संख्या घटकर 52 रह गई है। अगर जल्द भवन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गईं तो बच्चों की संख्या और घट सकती है।

विज्ञापन