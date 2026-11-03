Mandi News: 15 लाख के बिजली बिल बकाया, 1500 उपभोक्ताओं के कटेंगे कनेक्शन

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बिजली चोरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी

संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। बिजली बिल जमा करवाने में लापरवाही बरतने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली बोर्ड ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विद्युत उपमंडल नंबर-3 के तहत करीब 1500 उपभोक्ताओं पर 15 लाख रुपये बिजली बिल बकाया हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 15 नवंबर तक भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से या बिजली बोर्ड के मुख्य कार्यालय स्थित कैश काउंटर पर बिल जमा करवा सकते हैं। वहीं, बोर्ड अब बिजली चोरी करने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी में है। अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसकर राजस्व नुकसान रोकने पर जोर दिया जाएगा। विद्युत उपमंडल नंबर-3 के अधिशासी अभियंता अरुण ठाकुर ने बताया कि भ्यूली, पुरानी मंडी, खलियार, बिजणी, मैगल, पाखरी, द्रंग, नगरोटा, रोपडू, नसलोह, कोट, रेहड़धार, बाडीगुमाण, तुंग और चौकी भलोट सहित अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के बिल लंबित हैं। सभी को निर्धारित समय में बकाया राशि जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

15 नवंबर तक बिल जमा करवाने की चेतावनी