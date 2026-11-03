फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   In the Bah area, stray dogs have preyed upon two animals over the course of four days.

Mandi News: बाह की धार में लावारिस कुत्तों ने चार दिन में दो पशुओं को बनाया शिकार

Tue, 03 Nov 2026 06:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:54 PM IST
विज्ञापन
In the Bah area, stray dogs have preyed upon two animals over the course of four days.
दो माह के मेमने को नोच डाला, पशुपालकों में दहशत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। ग्राम पंचायत टिहरी के बाह की धार गांव में लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के झुंड लगातार पालतू पशुओं को निशाना बना रहे हैं। मंगलवार को कुत्तों ने पशुपालक जगदीश के करीब दो माह के मेमने को नोच डाला। चार दिन के भीतर पशुओं पर हमले की यह दूसरी घटना है, जिससे पशुपालकों में दहशत है।

मेमना पशुशाला के बाहर था। इसी दौरान कुत्तों ने उस पर हमला कर बुरी तरह नोच डाला। इससे पहले बीते 31 अक्तूबर को भी गांव में एक अन्य पशुपालक की गोशाला के बाहर बंधी भेड़ को कुत्तों ने मार डाला था। ग्रामीणों में बाबू राम, सौजू राम, ज्ञान चंद, मनोज ठाकुर, परस राम, घिन्दर राम, राम सिंह, सीता राम, चेत राम, भाग सिंह व अन्य का कहना है कि लावारिस कुत्तों की समस्या को लेकर पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। उधर, ग्राम पंचायत टिहरी की प्रधान अनीता कुमारी ने बताया कि कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। पशुपालन विभाग से उनकी नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण करवाने के लिए कहा जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed