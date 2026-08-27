Mandi News: एक सप्ताह गायब रहने के बाद आरोपी वेद प्रकाश गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीनेरचौक (मंडी)। बल्ह घाटी के मलथेहड़ गांव में जमीन विवाद के बाद स्कूटी सवार बहू-ससुर को वाहन से टक्कर मारकर कुचलने के प्रयास के मामले में पुलिस ने आरोपी वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद करीब एक सप्ताह तक गायब रहे आरोपी को पुलिस ने वीरवार को मंडी शहर से पकड़ा। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा।पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार घटना के समय इनोवा में आरोपी अकेला था। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि आगे से कोई वाहन नहीं आ रहा था और इनोवा ने पीछे से स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों दूर जा गिरे। घायल जय किशन अभी एम्स बिलासपुर में भर्ती हैं।पुलिस के अनुसार 20 अगस्त को घटना वाले दिन दोनों पक्षों में पहले मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। शिकायतों के आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थी। मेडिकल जांच और पुलिस कार्रवाई के बाद एक पक्ष वहां से चला गया। कुछ घंटे बाद सानू देवी अपने ससुर जय किशन के साथ स्कूटी से घर जा रही थीं। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने रास्ते में इंतजार कर वाहन से स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की नियमानुसार जांच जारी है। आरोपी से पूछताछ कर तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।