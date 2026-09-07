एएमआरयू: पैरामेडिकल और बीफार्मा आयुर्वेद की काउंसलिंग में 326 को सीटें आवंटित, सूची जारी

पैरामेडिकल और बीफार्मेसी (आयुर्वेद) में दाखिले का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी ने पहली काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। इस चरण में 326 अभ्यर्थियों को अलग-अलग कोर्सों और संस्थानों में सीटें आवंटित की हैं। सबसे अधिक सीटें आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में आवंटित हुई हैं। अभ्यर्थियों को मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी समेत अन्य पाठ्यक्रमों में सीटें मिली हैं। बीफार्मेसी (आयुर्वेद) के अभ्यर्थियों को जोगिंद्रनगर के शानन स्थित कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल साइंसेज में सीटें आवंटित की गई हैं।

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विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश कुमार भवानी ने बताया कि जारी सीट अलॉटमेंट सूची प्रोविजनल है और इसमें बदलाव संभव है। किसी भी गलती या आपत्ति की स्थिति में अभ्यर्थी 8 सितंबर को सुबह 11 बजे तक निर्धारित ई-मेल पर सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर संबंधित श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट को अंतिम प्रवेश का अधिकार नहीं माना जाएगा।