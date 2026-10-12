Mandi News: जमीन विवाद में घर पर हमला करने का आरोप

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शिकायतकर्ता का कहना है कि नौ अक्तूबर को पूर्वाह्न करीब 11 बजे दोनों आरोपी कुछ अज्ञात लोगों को साथ लेकर शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदारों के घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने घर पर हमला करने की कोशिश की, गाली-गलौज किया और जान से मारने की धमकियां दीं। उस दिन वह ड्यूटी पर था और उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया गया।शिकायत में कहा गया है कि जमीन का मामला जिला न्यायालय में विचाराधीन है। जमीन के बंटवारे को लेकर दावा दायर किया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष ने कथित तौर पर कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए बाहरी लोगों की मदद से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, आरोपियों और उनके साथ आए अज्ञात लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने तथा परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच की जा रही है।