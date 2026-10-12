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Mandi News: जमीन विवाद में घर पर हमला करने का आरोप

Mon, 12 Oct 2026 11:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:44 PM IST
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Accusation of attacking a house over a land dispute
मंडी। बल्ह क्षेत्र के चतरौर गांव निवासी हुकम चंद और मनी राम ने जमीन विवाद में घर पर हमला करने, परिवार के सदस्यों से मारपीट करने, महिलाओं को धमकाने और गांव का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर मामले की उच्च अधिकारियों की निगरानी में जांच करवाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
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शिकायतकर्ता का कहना है कि नौ अक्तूबर को पूर्वाह्न करीब 11 बजे दोनों आरोपी कुछ अज्ञात लोगों को साथ लेकर शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदारों के घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने घर पर हमला करने की कोशिश की, गाली-गलौज किया और जान से मारने की धमकियां दीं। उस दिन वह ड्यूटी पर था और उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया गया।
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शिकायत में कहा गया है कि जमीन का मामला जिला न्यायालय में विचाराधीन है। जमीन के बंटवारे को लेकर दावा दायर किया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष ने कथित तौर पर कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए बाहरी लोगों की मदद से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, आरोपियों और उनके साथ आए अज्ञात लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने तथा परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच की जा रही है।
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