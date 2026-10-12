Mandi News: पेंचक सिलाट में जोगिंद्रनगर, बालीचौकी और सिराज का दबदबा

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समापन समारोह में एडीजी एनसीसी राजेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में स्कूल प्रबंधन से त्रिलोक ठाकुर और बरोट स्कूल के एसएमसी प्रधान बंदना ठाकुर उपस्थित रहे। प्री-टीन 12 वर्ष से कम उम्र के वर्ग में लड़कों में कुणाल राज 26 किलो भार, विहान 32 और शिवांश खसरिया 36 किलो भार में स्वर्ण जीते। लड़कियों में रीत सोनी ने 24 किलो भार, संतोष कुमारी ने 26, सोनिया ने 32, श्रेया ने 38, अव्यकृता ने 42 और आणवी ने 46 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए।सब जूनियर 12 से 14 वर्ष वर्ग में लड़कियों में चेस्टा ठाकुर ने 33 किलो भार, हुताशन राणा ने 36, पलवी ठाकुर ने 39 और राधिका शर्मा ने 51 किलो भार वर्ग में स्वर्ण जीते। लड़कों में कुलदीप ठाकुर 36 किलो भार, उद्यांश सूद 48, आद्विक राठौर 51, अर्णव वर्मा 57 और सार्थक राठौर 75 किलो भार वर्ग में विजेता रहे। जूनियर वर्ग में रोहित कुमार, अर्णव कुमार, परीक्षित गुलेरिया, अंजलि व पूनम ठाकुर ने स्वर्ण पदक झटके। वहीं पुरुष सीनियर वर्ग में हर्षित कुमार, जीवन चौहान, अभिषेक कुमार, जय चंद, रोहन, दैवग्य अवस्थी, नितिन कुमार व युगल सैनी तथा महिला सीनियर में दीपाली, कल्पना ठाकुर, विपाशा ठाकुर, ज्योति ठाकुर व सुरजू देवी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश चंद, चेयरमैन डॉ. केपी शर्मा, महासचिव जोगिंद्र सिंह आजाद सहित समस्त कार्यकारिणी ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए जोगिंद्रनगर पेंचक सिलाट क्लब और स्कूल प्रबंधन का आभार जताया।