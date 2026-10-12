फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Jogindernagar, Balichowki, and Seraj dominate in Pencak Silat.

Mandi News: पेंचक सिलाट में जोगिंद्रनगर, बालीचौकी और सिराज का दबदबा

Mon, 12 Oct 2026 11:49 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Jogindernagar, Balichowki, and Seraj dominate in Pencak Silat.
जोगिंद्रनगर में आयोजित पेंचक सिलाट प्रतियोगिता के ​विजेता प्रतिभागी मुख्य अति​थि के साथ। स्रोत
मंडी। मंडी जिला पेंचक सिलाट एसोसिएशन की ओर से आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जोगिंद्रनगर, बालीचौकी और सिराज का दबदबा रहा। माउंट मौर्या इंटरनेशनल स्कूल जोगिंद्रनगर में आयोजित दो दिवसीय आठवीं जिला स्तरीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता संपन्न हुई। एसोसिएशन के महासचिव जोगिंद्र सिंह आजाद ने बताया कि प्रतियोगिता में मंडी के विभिन्न क्लबों और स्कूलों के लगभग 160 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

समापन समारोह में एडीजी एनसीसी राजेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में स्कूल प्रबंधन से त्रिलोक ठाकुर और बरोट स्कूल के एसएमसी प्रधान बंदना ठाकुर उपस्थित रहे। प्री-टीन 12 वर्ष से कम उम्र के वर्ग में लड़कों में कुणाल राज 26 किलो भार, विहान 32 और शिवांश खसरिया 36 किलो भार में स्वर्ण जीते। लड़कियों में रीत सोनी ने 24 किलो भार, संतोष कुमारी ने 26, सोनिया ने 32, श्रेया ने 38, अव्यकृता ने 42 और आणवी ने 46 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए।
विज्ञापन

सब जूनियर 12 से 14 वर्ष वर्ग में लड़कियों में चेस्टा ठाकुर ने 33 किलो भार, हुताशन राणा ने 36, पलवी ठाकुर ने 39 और राधिका शर्मा ने 51 किलो भार वर्ग में स्वर्ण जीते। लड़कों में कुलदीप ठाकुर 36 किलो भार, उद्यांश सूद 48, आद्विक राठौर 51, अर्णव वर्मा 57 और सार्थक राठौर 75 किलो भार वर्ग में विजेता रहे। जूनियर वर्ग में रोहित कुमार, अर्णव कुमार, परीक्षित गुलेरिया, अंजलि व पूनम ठाकुर ने स्वर्ण पदक झटके। वहीं पुरुष सीनियर वर्ग में हर्षित कुमार, जीवन चौहान, अभिषेक कुमार, जय चंद, रोहन, दैवग्य अवस्थी, नितिन कुमार व युगल सैनी तथा महिला सीनियर में दीपाली, कल्पना ठाकुर, विपाशा ठाकुर, ज्योति ठाकुर व सुरजू देवी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश चंद, चेयरमैन डॉ. केपी शर्मा, महासचिव जोगिंद्र सिंह आजाद सहित समस्त कार्यकारिणी ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए जोगिंद्रनगर पेंचक सिलाट क्लब और स्कूल प्रबंधन का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed