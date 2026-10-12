Mandi News: कराटे बेल्ट टेस्ट में 100 बच्चों ने दिखाया दमखम
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:45 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:45 PM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। जवाहर पार्क सुंदरनगर में ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की ओर से आयोजित कराटे कलर बेल्ट टेस्ट में करीब 100 बच्चों ने भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश के कराटे परीक्षक एवं संस्था के महासचिव कृष्ण लाल भूपी ने खिलाड़ियों के कौशल का मूल्यांकन किया। टेस्ट में सफल खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में बेल्ट प्रदान किए गए।
येलो बेल्ट में मोनिका, नव्या, ध्रुव, अधर्व, तरुण, सारा, इरिश, सृष्टि ठाकुर, नविका, अंगद सिंह, नवनीत, अनीश शर्मा, अजय चंदेल, अद्वित बजाज, आस्तिक, अनीश, जतिन, कार्तिक, शौर्य, रुतवी, प्रगति, सुनील, चंचल, विष्णु, रीतू और कांता सफल रहे।
येलो-टू बेल्ट में अविराज, आदरीका मिश्रा, मिवान, अनन्या, आरुही, आरोही, भारवी, तिष्या, काव्याश्री, शिवन्या, अनिक, आनन, आर्यव, हर्षित, शौर्य, दृशाना, अर्पिता कश्यप, इशनवी भंडारी, अक्षित कुमार, रुद्रांश और अर्जुन ने सफलता हासिल की।
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ऑरेंज बेल्ट में ह्रदय सैनी, शिवन्या महाजन, नवन्या जमवाल, विजय, अक्षिता, होमिया, शिवांक चौहान, अथर्व शर्मा, अर्जुन चंदेल और आदित्य सफल रहे।
ग्रीन बेल्ट में अर्शीया, सानवी, मिशिता ठाकुर, अवयुक्ति ठाकुर, अर्णव ठाकुर, मेधा कालिया और शौर्य शर्मा ने बेल्ट हासिल किया। पर्पल बेल्ट में पूरवाशी शर्मा, दिया ठाकुर, नवगिरी, पारुल और सनाया सफल रहे। ब्राउन बेल्ट में अवन्या वर्मा, ओजस्वी राणा और सरन्या वर्मा तथा ब्राउन-थ्री बेल्ट में यथार्थ नरेश ठाकुर और काव्या चौहान ने सफलता प्राप्त की। कार्यक्रम में गोजू रियू कराटे डू सौफ इंडिया के तकनीकी मास्टर रेंशी हंसराज शर्मा, सेंसाई खूब राम, कोच गौरव पटियाल उपस्थित रहे। संवाद
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हिमाचल प्रदेश के कराटे परीक्षक एवं संस्था के महासचिव कृष्ण लाल भूपी ने खिलाड़ियों के कौशल का मूल्यांकन किया। टेस्ट में सफल खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में बेल्ट प्रदान किए गए।
येलो बेल्ट में मोनिका, नव्या, ध्रुव, अधर्व, तरुण, सारा, इरिश, सृष्टि ठाकुर, नविका, अंगद सिंह, नवनीत, अनीश शर्मा, अजय चंदेल, अद्वित बजाज, आस्तिक, अनीश, जतिन, कार्तिक, शौर्य, रुतवी, प्रगति, सुनील, चंचल, विष्णु, रीतू और कांता सफल रहे।
विज्ञापन
येलो-टू बेल्ट में अविराज, आदरीका मिश्रा, मिवान, अनन्या, आरुही, आरोही, भारवी, तिष्या, काव्याश्री, शिवन्या, अनिक, आनन, आर्यव, हर्षित, शौर्य, दृशाना, अर्पिता कश्यप, इशनवी भंडारी, अक्षित कुमार, रुद्रांश और अर्जुन ने सफलता हासिल की।
विज्ञापन
ऑरेंज बेल्ट में ह्रदय सैनी, शिवन्या महाजन, नवन्या जमवाल, विजय, अक्षिता, होमिया, शिवांक चौहान, अथर्व शर्मा, अर्जुन चंदेल और आदित्य सफल रहे।
ग्रीन बेल्ट में अर्शीया, सानवी, मिशिता ठाकुर, अवयुक्ति ठाकुर, अर्णव ठाकुर, मेधा कालिया और शौर्य शर्मा ने बेल्ट हासिल किया। पर्पल बेल्ट में पूरवाशी शर्मा, दिया ठाकुर, नवगिरी, पारुल और सनाया सफल रहे। ब्राउन बेल्ट में अवन्या वर्मा, ओजस्वी राणा और सरन्या वर्मा तथा ब्राउन-थ्री बेल्ट में यथार्थ नरेश ठाकुर और काव्या चौहान ने सफलता प्राप्त की। कार्यक्रम में गोजू रियू कराटे डू सौफ इंडिया के तकनीकी मास्टर रेंशी हंसराज शर्मा, सेंसाई खूब राम, कोच गौरव पटियाल उपस्थित रहे। संवाद