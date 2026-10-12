Mandi News: एलईडी लाइटों से रोशन होंगे वार्ड, पार्कों में लगेंगे सीसीटीवी

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वार्ड पांच में सिविल अस्पताल के समीप पार्किंग व्यवस्था को सुचारु करने के पार्षद चंद्ररेखा के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। वहीं, वर्षाशालिका में बैठने के लिए बेंच लगाने और शहर के विभिन्न वार्डों में 50 नई एलईडी लाइटें लगाने पर भी चर्चा हुई।वार्ड छह के पार्षद गुरध्यान ने गीता भवन से आरठी तक पक्का रास्ता बनाने, साईं मार्केट से अशोक गली तक पेवर लगाने और शांति निकेतन स्कूल के पास बंद निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ईसीएच अस्पताल के पास पुल पर सुरक्षा रेलिंग लगाने की मांग भी की।वार्ड तीन की पार्षद अनिता ने आदर्श कॉलोनी और रेलवे फाटक से आर्मी कैंटीन जाने वाले रास्ते की मरम्मत, बंद निकासी नालियों को खोलने और सफाई व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया। नगर परिषद उपाध्यक्ष एवं वार्ड एक के पार्षद प्यार चंद वालिया ने पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठनों को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने सहित सभी वार्डों में एलईडी लाइटें लगाने पर चर्चा की।वार्ड सात की पार्षद रितु ने पूर्व में लिए गए फैसलों को धरातल पर उतारने और एंबुलेंस मार्ग बनाने की मांग उठाई। वार्ड चार की पार्षद शिखा ने गांधी वाटिका में सीसीटीवी कैमरे लगाने, एलईडी लाइटें लगाने और सुंदर पौधे लगाकर वाटिका को आकर्षक बनाने का प्रस्ताव रखा। नगर परिषद जोगिंद्रनगर के एसडीएम एवं कार्यकारी अधिकारी मनीश चौधरी ने बताया कि बैठक में एलईडी लाइटों, पक्के रास्तों, एंबुलेंस मार्ग और पार्कों में सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई।